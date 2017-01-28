سوريا.. اتفاق عين الفيجة يدخل حيز التنفيذ

أفلحت الوساطة الالمانية هذه المرة، وتحقق اتفاق مجدد دخل بموجبه 20 عنصرا من قوات النظام، ومعهم ورش الصيانة، برفقة قناة تلفزيونية منشأة نبع الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، لأصلاح الاعطال، وعادة ضخ المياه الى العاصمة.

في المقابل، توقف إطلاق النار والعملية العسكرية في قرى الوادي، ليخرج من المعارضة من يرفض هذه التسوية في المنطقة، إلى مدينة إدلب، مع أسلحتهم فيما تتولى فرق الهلال الأحمر نقل الجرحى، والعجزة الى المشافي.

فما نجح مع النظام، فشل مع جبهة فتح الشام – النصرة سابقا – في الريف الشمالي لأدلب، فتواصلت الاشتباكات مع فصائل المعارضة المنضوية تحت راية “حركة احرار الشام”، على محور باريشا ومحيطِه في ريف سرمدا، ومناطق بابسقا وكفردريان ورأس الحصن والكفير، بالتزامن مع قصف متبادل واشتباكات بين الجانبين في احسم بجبل الزاوية.

احرار الشام، التي تضم 7 فصائل، طرحت مبادرة لوقف القتال والحشد العسكري، على أن يتم احتواء جميع العناصر، ودمجهم في داخل مكونات الحركة بشكل كامل، فأتى رد النصرة بتشكيل جديد باسم هيئة تحرير الشام، يضم 5 فصائل هي: الى جبهة فتح الشام، حركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة انصار الدين، وجيش السنة.

الاندماج الجديد تحت قيادة هاشم الشيخ، اعتبرته مصادر قريبة الى أحرار الشام، بمثابة انشقاق عنها، كون الألوية والكتائب التي يقودها، ستلتحق معه في التشكيل الجديد.

في دير الزرو، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن داعش استقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط المدينة استعدادا لهجوم، بعدما أحكم سيطرته على المطار العسكري. وشهدت الجبهات اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والتنظيم، وسط قصف روسي متواصل في منطقة البانوراما والمقابر ومحيط المطار.