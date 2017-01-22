سوانسي يفاجىء ليفربول وروني ينقذ يونايتد من الخسارة بهدف قياسي

حقق سوانسي متذيل الترتيب مفاجأة كبيرة عندما اسقط ليفربول المنافس على اللقب في عقر داره 3-2، السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، فيما انقذ واين روني مانشستر يونايتد من الخسارة بهدف قياسي قاتل امام سوانسي (1-1).

وكان ليفربول يتحين الفرصة لاستعادة المركز الثاني من توتنهام، لكنه فشل في اختباره السهل امام ضيفه الويلزي الذي حقق فوزه الاول عليه في عقر داره في البرمير ليغ.

وتجمد رصيد ليفربول عند 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن توتنهام الذي تعادل مع مانشستر سيتي الخامس في مباراة قمة 2-2.

اما سوانسي فقد صعد موقتاً من ذيل الترتيب الى المركز السابع عشر.

وهذه المرة الثالثة على التوالي لا يفوز ليفربول في غياب مهاجمه السنغالي ساديو مانيه المشارك في كاس الامم الافريقية في الغابون. وهذه اول خسارة لليفربول على ملعبه “انفيلد رود” بعد 11 فوزا و6 خسارات.

وافتتح سوانسي التسجيل بعد ركنية ومعمعة تابعها الاسباني فرناندو ليورنتي من مسافة قريبة في شباك البلجيكي سيمون مينيوليه (48).

وعزز ليورنتي النتيجة برأسية من اختصاصه بعد كرة عرضية (53).

لكن فريق المدرب الالماني يورغن كلوب رد بسرعة بعد عرضية من جيمس ميلنر على الجهة اليسرى تابعها البرازيلي روبرتو فيرمينو برأسه في الشباك (55).

ومن عرضية للهولندي جورجينيو فينالدوم هيأها فيرمينو لنفسه رائعة وتابعها بيسراه في شباك البولندي لوكاس فابيانسكي (69).

لكن من خطأ دفاعي لليفربول اتيحت فرصة سهلة للايسلندي غيلفي سيغوردسون تابعها في الشباك هدف الفوز لسوانسي (74).

وانتقد كلوب دفاعه المهمل: “الدفاع في الاهداف الثلاثة لم يكن جيدا على الاطلاق. لا اعرف كيف لليورنتي ان يكون بمفرده في المنطقة الصغيرة ويسجل الهدف الاول. في الثاني، اتقبل الرأسية لكن كان علينا ايقاف العرضية. اما في الثالث فكل الامور كانت خاطئة. بدأ الامر بردة فعل على الكرة الطويلة”.

واعتبر كلوب انه “اذا اثرت الخسارة علينا، قد تكون (مؤذية).. لا ابحث عن الحظ، لكن من الواضح انه لم يكن لدينا الكثير منه اليوم”.

250 هدفاً لروني

واصبح واين روني افضل مسجل في تاريخ مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف رقم 250 في مرمى مضيفه ستوك سيتي (1-1).

وعادل روني (31 عاما) لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون (249).

وسجل روني 17 هدفا في 77 مباراة مع فريقه السابق ايفرتون و250 هدفا في 546 مباراة مع يونايتد و53 هدفا لمنتخب انكلترا في 119 مباراة دولية.

وبرغم سيطرة فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على مجريات المباراة، افتتح ستوك التسجيل في الدقيقة 19 اثر عرضية من ظهيره الهولندي الايسر اريك بيترز حولها بالخطأ الاسباني خوان ماتا داخل شباكه.

ومن ضربة حرة رائعة من الطرف الايمن لمنطقة جزاء ستوك عادل البديل روني في المقص الايسر (90+4).

وهذه المباراة الـ17 على التوالي ينجح فيها يونايتد بتفادي الخسارة.

وبقي يونايتد سادسًا مهدرًا الفرصة بتضييق الخناق على جاره مانشستر سيتي.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 52 نقطة من 21 مباراة

2- توتنهام 46 من 22

3- ليفربول 45 من 22

4- ارسنال 44 من 21

5- مانشستر سيتي 43 من 22