سوانزي سيتي يقيل بوب برادلي

اعلنت ادارة نادي سوانزي سيتي الانكليزي عن اقالة المدرب الاميركي بوب برادلي بعد 855 يوم فقط من توليه مهام التدريب للفريق بسبب سوء النتائج والذي خلف نظيره غودغلين .
ويحتل سوانزي سيتي مركز الـ 19 في ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم ، وكان سوانزي سيتي قد تلقى خسارة قاسية أمام ويست هام يونايتد الانكليزي بنتيجة 4 – 1 ضمن منافسات الجولة الـ 18 من البرمييرليغ .
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