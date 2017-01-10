سواريز يصف حكم مباراة فياريال وبرشلونة بالجبان

اشارت صحيفة سبورت الكتالونية الى ان مهاجم برشلونة الاوروغواياني لويس سواريز وصف الحكم إغلاسياس فيلانويفا الذي ادار مباراة البرسا امام فياريال بالدوري بالجبان.

وبحسب الصحيفة فان سواريز شعر بالغضب الكبير بعدما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ناديه فتفوه اللاعب بكلمة الجبان لانه لم يحتسب الخطأ لصالح فريقه الذي تعادل بالنهاية بنتيجة 1-1.