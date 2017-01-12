سواريز يحرز مئويته الاولى مع البرشا

حقق نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني لويس سواريز هدف فريقه الأول في شباك أتلتيك بلباو وذلك في إطار مباريات الدور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا مرحلة الإياب .
وبهذا الهدف نجح سواريز في الوصول إلى الهدف رقم 100 مع الفريق الكتالوني ، بعدما خاض 120 مباراة منذ انتقاله إلى البرسا قدمًا من فريق ليفربول الإنكليزي .
وأصبح سواريز ثالث أسرع لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني يصل للهدف رقم 100 مع الفريق بمباريات أقل بعد كلاً من ماريانو وكوبالا .
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
بيان طفح الكيل
حكم نهائي كاس العالم للاندية يوضح سبب عدم طرده راموس
التحكم المروري: انطلاق مسيرة سيارة لسائقي النقل البري من جسر الدورة باتجاه بيروت
ميسي يحتفل بذهبية الأرجنتين
Powered By Future Television s.a.l