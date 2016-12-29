سواريز يتوج بلقب هداف العالم

منح الاتحاد الدوليّ للتأريخ والإحصاء (iffhs) المهاجم الأورغواياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة لقب هداف العالم في عام 20166 ، وهو اللقب الذي يمنح لأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف برفقة فريق بالدوريات الأوروبية ، وذلك عن موسم 2015/2016 .

حيث تمكن سواريز من حصد اللقب العالمي ، بعدما استطاع تسجيل 40 هدفًا مع الفريق الكتالوني خلال عام 2016، وخلفه زلاتان ابراهيموفيتش برصيد 38 هدف ، وغونزالو هيغواين برصيد 36 هدف ، بينما تواجد كريستيانو رونالدو في المركز الرابع برصيد 35 هدف .