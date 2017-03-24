سميرة سعيد تغني للمرة الاولى أغنية شعبية (فيديو)

وصفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفتها المطربة المغربية سميرة سعيد، بالجريئة، وذلك قبل أن تطلب منها أن تغني أغنية شعبية.

واستجابت سعيد خلال مشاركتها في برنامج “شيري استوديو” على شاشة dmc، لطلب مقدمة البرنامج، فغنت جانبا من أغنية “بنت السلطان” للفنان أحمد عدوية، والذي وصفته بأنه من أفضل من قدموا الأغنية الشعبية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير في الاستديو على صوتها الجميل، على اعتبار انما المرة الاولى لسعيد التي تغني فيها شعبي.