سمية الالفي بعد الاعتزال.. لن تصدقوا كم تغيّر شكلها! (صور)

نشرت المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب صورة من كواليس برنامج “فحص شامل” جمعتها مع الفنانة سمية الألفي، وظهرت الفنانة المعتزلة بشكل متغير تماماً، حيث اكتسبت الكثير من الوزن وقامت بقص شعرها قصير جداً، الامر الذي أثار ضجة كبيرة لدى الجمهور.

وعلقت شلهوب على إحدى الصور قائلة “من أكثر الحوارات التي استمتعت بها على الاطلاق.. الفنانة التي ابتعدت عن الاضواء لسنوات طويلة تطل عبر برنامج فحص شامل لتتحدث بكل صراحة عن أسباب الاعتزال وحبها الدائم لطليقها فاروق الفيشاوي”.

يذكر أن الألفي، التي فاجأت الجميع بشكلها الجديد، أعلنت اعتزالها عام 2016، مؤكدة أن هذا القرار لا رجعة فيه، مضيفة أنها اتخذت هذا القرار بسبب زيادة وزنها بشكل ملحوظ وتغير ملامح وجهها.