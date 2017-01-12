سمية الألفي تتحدث عن ندمها لعدم الاعتراف بحفيدتها (فيديو)

تحدثت الممثلة سمية الألفي عن عملاها الحقيقي بكل صراحة، مشيرة الى أنها تبلغ من العمر 63 عاما، وأكدت أنها دائما كانت تقول عمرها دون خجل.

وأشارت خلال مشاركتها في برنامج “فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب إلى علاقتها بحفيدتها لينا وأكدت أنها ندمت على عدم الاعتراف بها في أول الأمر ودخولهم في مشكلات وقضايا كثيرة، مشيرة إلى أنها تعشق الأطفال وخاصة البنات ولأنها لم تنجب فتاة عوضتها لينا عن الأمر، كما كشفت أنها تعرضت للاجهاض 12 مرة دون تدخل منها.