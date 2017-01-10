سمية الألفي تتحدث عن خيانة فاروق الفيشاوي لها

كشفت الفنانة سمية الألفي سر اختفائها عن الإعلام، وتحدثت عن أول حب في حياتها الفنان فاروق الفيشاوي، وكانت وقتها في العشرين من عمرها.

وأضافت في برنامج “فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب: “وقتها كان هناك من يحبني أكثر من فاروق، وكشفت سمية عن أول هدية تلقتها منه وهي عبارة عن وردة وشوكولا وعلكة”.

وقالت أن قرار اعتزالها كان مفاجأة ولم تخطط لها، مضيفة أنها لم تفكر يوما في الحجاب لأن هناك بعض المحجبات لا يعرفن شيئا عن دينهم .

وتابعت: “علمت بخيانة الفيشاوي ولكنني تقبلت الأمر، وأؤمن أن الخيانة هي خيانة المشاعر وليس الجسد، وبررت ذلك بأنه ضعيف أمام الجنس الآخر”.

وعن علاقتها بفاروق حاليا قالت أن العلاقة بينهما لم تنقطع في أي وقت رغم انفصالهما بسبب ابنيهما أحمد وعمر وحفيدتهما لينا التي يحرصان على مصلحتها رغم كل شيء.