سماكة الثلوج في بشري بلغت 30 سنتم والجليد يعيق فتح الطرقات

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الطريق من بشري وحتى نادي الضباط في الارز سالكة للسيارات المجهزة والرباعية الدفع بصعوبة. كما غطت الثلوج جميع قرى قضاء بشري حتى قرية مغر الاحول، ووصلت سماكة الثلوج في بشري المدينة الى 30 سنتم.

وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والنقل وجرافات البلديات على فتح الطرقات من الصباح الباكر بصعوبة بسبب تكون طبقات من الجليد على الطرقات، ودعا مركز جرف الثلوج في الارز الى عدم سلوك الطرقات الا عند الضرورة.