سلّة دبي: فوز “مجنون” للحكمة على الفيليبين

قاد الأميركي تيريل ستوغلين فريقه الحكمة لفوزٍ مهمٍ على “Mighty Sports” الفيليبيني (منتخب الفيليبين غير الاساسي)، وذلك مساء الاحد بنتيجة (95-92) في مباراة مجنونة.

وكان هومنتمن قد فاز الاحد ايضاً علىball above all بنتيجة (88-80)، كما فاز الرياضي على جمعية سلا المغربي 107-69.

وقدّم تيريل ستوغلين مباراة خرافية مسجلاً 46 نقطة (9 ثلاثيات من اصل 18).

وقدّم تود أوبراين ايضاً مباراة كبيرة مسجلاً 18 نقطة، واضاف اليه مايك إيفيبيرا 17 نقطة، فيما كان باتريك بو عبود رائعا في اوقات كثيرة من اللقاء خصوصا الحساسة منها، ومن ضمنها متابعة هجومية انقذت الحكمة من مخاطر الذهاب الى وقت إضافي او حتى خسارة المباراة، وهو سجّل 8 نقاط مع 4 متابعات.