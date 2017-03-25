سليمان بعد لقائه الراعي: مفتاح الإقتصاد قانون انتخاب غير مفصل على أحد

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس العماد ميشال سليمان الذي قدم التهاني بعيد البشارة، معتبرا أن “لهذا العيد أهمية كبيرة في لبنان، وهو عيد رسمي وحد الطوائف من خلال الصلوات والنشاطات المشتركة التي تتم في وقت قد تكون فيه بعض الطوائف عاجزة عن أن تتوحد في داخلها. فبشارة مريم موجودة في الكتابين المقدسين من إنجيل لوقا الى سورة مريم في القرآن مرورا بسورة آل عمران”، متمنيا في هذا العيد للراعي “السنين العديدة والصحة الجيدة وصفاء الذهن لما يخلق كلامه من توازن يكون دائما لصالح الدولة”، آملا في أن يحمل الينا هذا العيد بشارة جديدة حول قانون الإنتخاب والموازنة وأيضا حول القمة العربية التي ستعقد قريبا”.

أضاف سليمان: “مفتاح الإقتصاد هو إنشاء قانون انتخاب غير مفصل على قياس أحد. مفتاح الإقتصاد هو تقوية المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني والحفاظ على علاقة جيدة مع الدول العربية التي تشكل دعما كبيرا للبنان من خلال الإستثمارات المتبادلة”.

وكان الراعي التقى صباحا عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير عزام الاحمد يرافقه سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وبعد اللقاء قال الاحمد: “نحن حريصون باستمرار على لقاء نيافة البطريرك الراعي كلما زرنا لبنان الحبيب. لقد نقلت له تهاني الرئيس أبو مازن وتهاني الشعب الفلسطيني في عيد البشارة الذي يصادف اليوم. ونحن نتشرف بلقائه، كما نقلنا اليه أيضا محبة القادة الفلسطينين ومحبة الشعب الفلسطيني على مواقفه المساندة باستمرار لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله في انهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وقال الاحمد: “ننقل هذه الرسالة ليس فقط في داخل لبنان وإنما للعالم كله، من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة”. كما أكد لنا غبطته على ضرورة أن نبقى كأمة عربية وكقادة عرب موحدين في قول كلمة الحق في العالم كله لدعم نضال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، لأن هذا يسهل تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الإحتلال، وأكد أيضا دعمه لصمود الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وإقامة دولة فلسطينية والقدس عاصمتها، وفق ما ترتأيه القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

وتابع ردا على سؤال عن أهمية زيارة البطريرك الراعي الى الأراضي المقدسة، قال الاحمد: “لقد كان الفلسطيني الأول هو السيد المسيح، ومكانة فلسطين ليست فقط عند مسيحيي فلسطين بل في العالم أجمع، لذلك نقول هذا النسيج الفلسطيني والعربي أمة واحدة ونحن شعب واحد. كنيسة القيامة في القدس، والمهد في بيت لحم والبشارة في الناصرة مثلها مثل الأماكن المقدسة عند المسلمين في المسجد الأقصى، وبالتالي نحن كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين نحمل رسالة واحدة”.

أضاف: “عندما زار البطريرك الراعي فلسطين، شعرنا بمواقفه وكلماته في الناصرة وبيت لحم والقدس وأيضا بالتحدي الكبير الذي قام به في وجه الإحتلال الاسرائيلي عندما زار اكريت وكفربرعم في الجليل وهما قريتان مسيحيتان هجرهما ودمرهما الإحتلال الإسرائيلي، ومن هناك دعا وبإصرار ومن فوق أنقاض القريتين الى إعادة سكانهما وبنائهما. ونحن نؤكد أن كلماته والدور الكبير الذي يقوم به سواء في الفاتيكان أو خارجه يشكل دعما أساسيا، ونحن بحاجة لكلماته وعظاته كفلسطينيين وكلبنانيين”.