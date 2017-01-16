سليمان أبرق إلى العاهل السعودي معزيا

استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة، النائب ايلي ماروني ترافقه عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية ندى ماروني، وبحث معهما في الأوضاع السياسية العامة، لا سيما ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقا لقانون انتخابي عصري.

وشدد ماروني بعد اللقاء، على “ضرورة تأمين القانون الانتخابي الذي يؤمن حسن التمثيل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، مشددا على رفض حزب الكتائب لقانون الستين.

إلى ذلك، أبرق الرئيس سليمان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، معزيا بوفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.