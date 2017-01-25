سليماني يقترب من الدوري الصيني

اشارت تقارير صحفية ان المهاجم الجزائري لنادي ليستر سيتيإسلام سليماني يقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

واضافت هذه المصادر ان اللاعب الدولي تلقى عرضاً غير رسمي من نادي تيانغين تيدا الصيني لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الجاري ، وسيبدأ النادي اتصالاته مع الفريق الانكليزي فور توصله إلى اتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب .