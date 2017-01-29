سلطنة عمان تتوج بكأس العالم العسكرية لأول مرة في تاريخها

توج المنتخب العماني لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم العسكرية لكرة القدم، إثر تغلبه على قطر في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي من دون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب “مجمع الملك قابوس”.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث/ تمكن المنتخب السوري من حصد الميدالية البرونزية بعدما تغلب على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.