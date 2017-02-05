سلسلة متاجر توقف بيع منتجات إيفانكا ترامب

بعد انطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة جميع الشركات، التي تتعامل مع الرئيس الأميركي وأسرته، أوقفت سلسلة متاجر “نوردستورم” الخميس المنصرم، بيع منتجات خط أزياء خاص بإيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ولم تعترف “نوردستورم” صراحة بأن قرارها بوقف بيع منتجات إيفانكا ترامب في فروعها، جاء على خلفية حملة المقاطعة تلك، وتحججت الشركة بأن تراجع مبيعات الملابس التي تحمل هذه العلامة التجارية، هو السبب في ذلك. وبحسب “نيويورك تايمز”، قالت الشركة في بيان: “كما هو الحال مع كل ما نشتريه، نتخذ القرارات في كل موسم على حدة. وفي هذه الحالة، قررنا ألا نشتريها”، في إشارة إلى موسم الربيع.

وانطلقت على مواقع التواصل الاجتماعية حملة تطالب بمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الرئيس الأميركي وأسرته. وبدأت الحملةَ امرأتان أعربتا عن غضبهما حيال تصريحات ترامب تجاه المرأة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء حملته الانتخابية.

وقالت شانون كولتر، التي شاركت في تدشين وسم GrabYourWallet#: “خبر هام للجميع. أنتم فعلتم هذا، أشعر برهبة”.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”: “اقتصاديا، يتمتع الناس الذين لم يصوتوا لدونالد بكثير من القوة. لدينا التزام أخلاقي لاستخدام هذه القوة لمواجهة ترامب حالاً”. وينشر موقع الحملة قائمة بالشركات التي ينبغي مقاطعتها.

وتمنح إيفانكا ترامب رخصة استخدام اسمها كعلامة تجارية لمنتجات مثل الأحذية، وحقائب اليد، والملابس. وأطلقت إيفانكا ترامب خط إنتاج للأحذية في عام 2011. وفي عام 2014، حصلت على نسبة 6.5%، من خلال صفقة لها مع “مارك فيشر”، وفقا لوثائق الشركة التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.

كما تصمم إيفانكا المجوهرات وتبيعها، لكنها لم تكن مربحة بما يكفي لإبقاء متجرها مفتوحاً، فأغلقته في عام 2015. وهناك متجر صغير يبيع الآن مجوهراتها في بهو برج ترامب.

المصدر: العربي الجديد