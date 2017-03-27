سلسلة لقاءات للرئيس الحريري في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي وزير الخارجية الأسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور السفيرة الأسبانية في لبنان ميلاغروس هيرناندو وعرض معه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

سفير المغرب

وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفير المغرب في لبنان محمد كرين وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

بعد اللقاء قال كرين: “إنها زيارة مجاملة للرئيس الحريري، حيث تبادلنا مختلف الآراء لتطوير العلاقات بين بلدينا إلى أفضل ما هي عليه اليوم وعلى كافة المستويات”.

رابطة قدماء القوى المسلحة

ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان الذي قال على الأثر: “تشرفنا اليوم بمقابلة دولة الرئيس وعرضنا معه باسم الرابطة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وكانت الدولة قد قامت في العام 1998 بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي القطاع العام، وبمسعى من قبل الرابطة مع الرئيسين نبيه بري والشهيد رفيق الحريري، تم تبني المبدأ المطبق في معظم دول العالم، وهو “المساواة بمعاشات تقاعد المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة وعدد سنين الخدمة مهما كان تاريخ الإحالة إلى التقاعد”.

وأضاف: “تكرس هذا المبدأ في القانون رقم 723/98 ومن ثم اعتماده في جميع القوانين التي صدرت بعد ذلك، وهي القانون رقم 63/2008 و173/2011 و206/2012. واليوم عمدت الدولة من جديد إلى دراسة رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وتعديل سلاسل الرتب والرواتب، وبعد دراسات مستفيضة من قبل اللجان المتعددة التي أُلفت لهذه الغاية وخاصة من قبل لجنة المال والموازنة، انتهت جميعها إلى اعتماد ذلك المبدأ نفسه في زيادة معاشات التقاعد. تكرست هذه النهاية في المادة السادسة عشرة من مشروع القانون المقرر والمقدم من الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي انعقدت بتاريخ 14/5/2014”.

وختم قائلا: “رغم ذلك كله، جاءت اللجان المشتركة المنبثقة عن الهيئة العامة نفسها لتضرب هذه المرة بعرض الحائط ذلك المبدأ وتقترح طريقة جديدة لاحتساب معاشات التقاعد والتي ستؤدي في حال إقرارها والموافقة عليها إلى خلق فوارق ضخمة بين المتقاعدين تبلغ تلك الفوارق بين معاش تقاعُد موظف تقاعَد قبل صدور القانون وبين موظف تقاعَد بعد صدور القانون الـ700%”.

سعيد

كذلك استقبل الرئيس الحريري النائب السابق الدكتور فارس سعيد والدكتور رضوان السيد في حضور مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري وكان عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات.

يوهانس هان

وعند الواحدة والنصف من بعد الظهر، استقبل الرئيس الحريري المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، في حضور المستشارين نديم الملا و ومازن حنا.