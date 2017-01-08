سلب سوري بقوة السلاح على طريق بلدة بيت شاما

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، اعترضوا على طريق عام بلدة بيت شاما، سيارة رباعية الدفع من نوع “انفينيتي” سوداء اللون، يقودها السوري ابراهيم عبدالكريم رمضان (27 عاما)، وأجبروه على التوقف عبر إطلاق احدهم 3 أعيرة نارية من سلاح كلاشينكوف في الهواء، وسلبوه مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية وهاتفه وأوراقه الثبوتية، وفروا إلى مجهولة.
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