سلام عرض الاوضاع مع الخوري والداعوق وشبيب

استقبل الرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة اليوم، الوزيرين السابقين ناظم الخوري ووليد الداعوق وجرى عرض للاوضاع والتطورات
واستقبل الرئيس سلام محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وتم بحث في شوؤن المدينة .
المؤسسة العامة للاسكان: سنتخذ الإجراءآت القانونية بحق المقترض المخالف اي الذي يؤجر الشقق السكنية موضوع القرض
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