سلام اتصل بالرئيس الالماني مهنئا بانتخابه

أجرى الرئيس تمام سلام، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس الالماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير وهنأه بانتخابه رئيسا لالمانيا. وكانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع والتطورات في المنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية الالمانية.

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