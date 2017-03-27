سكولاري : قضيت الكثير من الأيام الحزينة عقب الخسارة أمام المانيا

اكد المدرب السابق لمنتخب البرازيل لويس فيليبي سكولاري انه ما يزال يشعر بالحزن للخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب السامبا امام نظيره الالماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل .
وصرح سكولاري قائلاً :”تلك الهزيمة تجعلك تبكي لكثير من الأسباب ، لقد كانت هزيمة محبطة ، وتسبب في البكاء حتى اليوم ، يوم بكاء ويوم لا ، لقد قضيت الكثير من الأيام الحزينة عقب تلك الخسارة”.
وأضاف :”في ذلك اليوم كنا بحاجة إلى تياغو سيلفا ونيمار ، كل شيء حدث في المباراة كان خاطئاً ، ولم نفعل اي شيء في تلك المباراة”.
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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