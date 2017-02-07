سفير الصين زار غرفة طرابلس: اطلعت على امكانات التعاون دبوسي: جاهزون للانسجام مع مشروع طريق الحرير

زار سفير الصين وان كيجيان مترئسا وفدا، غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، في حضور رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار مع وفد من “فرنسبنك”، في حضور المدير الإقليمي للمصرف نزيه شعراني ومستشار رئيس الحكومة سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة.

دبوسي

وتوجه دبوسي الى السفير الصيني بالقول: “يسعدني ان تشكل هذه الزيارة حافزا لتطوير العلاقات الإقتصادية الصينية اللبنانية، وبشكل أساسي ومحوري مع طرابلس والشمال، لما لهذه المدينة من مكانة وحضور على الخارطة الإقتصادية والإستثمارية، خصوصا انها تحتضن مرافق تعزز من دور القطاع العام وتحفز القطاع الخاص لتمتعها بموقع إستراتيجي جاذب وممتاز”.

أضاف: “إن الصينيين يطرحون أفكارا مهمة جدا كدولة عظمى نرغب فعلا في الافادة منها، وهذا الاهتمام متقدم ومرحب به، فنعلم جيدا ان الصين تنشط في اتجاه لبنان وهناك وفود صينية تزوره. نحن طبعا ننظر إلى اهتمام الصين نظرة متقدمة وهذه الرغبة بتنمية العلاقات مع لبنان تعكس محبة للبنان وإقرارا بدوره وسعيا للافادة من ميزاته وما يوفره من خلال قوانينه. أما وجود السفير الصيني وما يتحدث عنه من تقديمات كبرى فهو أمر بالغ الأهمية. كما لا يفوتني أن ألفت إلى دور معرض رشيد كرامي الدولي والدور الذي يمكن أن يلعبه”.

وتابع: “يسعدنا أن نكون شركاء فاعلين مع الصين الصديقة، هذا البلد العملاق إقتصاديا، ونحن على جهوزية كاملة للتعاون والإنسجام مع المشروع الصيني المتمثل بطريق الحرير المغلف بمزايا إقتصادية وتجارية كبرى تتعزز معه علاقاتنا الثنائية”.

القصار

من جهته، قال القصار: “ان اهتمامنا بهذه المدينة العريقة يتكامل مع اهتمامنا بالعاصمة بيروت، ونحن جئنا الى غرفة طرابلس والشمال لندعم مسيرة رئيسها في إظهار كل مقومات القوة التي تمتاز بها طرابلس، ونحن على نطاق مؤسستنا المصرفية لدينا مروحة واسعة من البرامج الداعمة لمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونقف الى جانب كل مشروع يهدف الى إنماء طرابلس والشمال”.

أضاف: “أود أن أشير الى أن دولة الرئيس سعد الحريري يولي طرابلس وتطوير حركة إنمائها العناية الفائقة وقد تجلت مشاعره خلال زيارة كبار المسؤولين الصينيين في الفترة الأخيرة، حيث تمنى عليهم خلال لقائه معهم ان يولوا طرابلس وإطلاق المشاريع الصينية الإستثمارية فيها وان تتسم بطابع الاولوية. ونحن لدينا علاقات وطيدة تاريخية مع الجانب الصيني منذ منتصف خميسينيات القرن الماضي سنقوم باستثمارها في المستقبل الواعد”.

كبارة

بدوره، قال كبارة: “لقد كلفني الرئيس الحريري ملازمة زيارة السفير الصيني والوفد المرافق والرئيس القصار الى غرفة طرابلس التي باتت تشهد حيوية غير مسبوقة، وأصبحت محورا أساسيا في تنشيط الحركة الإقتصادية والإستثمارية بفضل النشاط المميز والمتواصل الذي يمتاز به الرئيس دبوسي، ومن شأنه ان يضع طرابلس على خارطة الإهتمام الإقتصادي والإستثماري الدوليين. وكذلك القيام بالجولة الميدانية على كل مواطن القوة التي تحتضنها مدينة طرابلس التي ذكرها الرئيس دبوسي من مرفئها الى رصيف حاوياتها الى المنطقة الإقتصادية الخاصة الى معرض رشيد كرامي الدولي”.

وأمل ان “تسجل الزيارة النتائج الايجابية وتتعزز من خلال مسيرة العلاقات الثنائية الصينية اللبنانية على كل المستويات”.

كيجيان

أما السفير الصيني فقال: “يسرني أن أكون في غرفة طرابلس للقاء رئيسها، وفي المدينة التي سمعت عنها وعن غرفتها الكثير من كبار المسؤولين ورجال الاعمال وخصوصا من الرئيس سعد الحريري”.

أضاف: “نحن سعداء ان نكون بينكم اليوم، ونشكر الرئيس القصار على ترتيبه لهذه الزيارة، وانا أعتبركم جميعا بكل محبة من فريق الصين لنقوم بمشاريع مشتركة تعود بالمنفعة المتبادلة على بلدينا. هناك مشاريع ناجحة كثيرة في لبنان ونحن لدينا الكثير من المشاريع، ولدينا رغبة قديمة في القيام بمشاريع مشتركة على مختلف الصعد وهناك تواصل ثقافي مع طرابلس خصوصا على المستوى الأكاديمي، ولدينا طلاب صينيون يدرسون في جامعات طرابلس”.

وتابع: “الهدف من زيارتي التعرف على الواقع السائد والظروف والمميزات في طرابلس وكذلك الامكانيات للتعاون في الوقت الحالي وفي المستقبل لكي انقل الى كبار المسؤولين في بلادي، الصورة الواقعية عن مدى القدرات والإستعدادات المتوفرة في طرابلس وإمكانات التعاون مع مبادرة الحزام الإقتصادي المتمثل بطريق الحرير التي أطلقناها مؤخرا”.

فاعليات شمالية

والتقى السفير الصيني فاعليات الشمال الاقتصادية، في حضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك، القصار وكبارة، رئيسة المنطقة الاقتصادية ريا الحسن، رئيس بلدية طرابلس، رئيس معرض رشيد كرامي الدولي أكرم عويضة وممثلين عن مختلف الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار في طرابلس والمناطق ورجال أعمال.