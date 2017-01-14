سفير الامارات في اختتام التعازي بشهداء تفجير قندهار: الدين الاسلامي يدعو إلى التسامح ومحاولات الارهاب لن تستطيع تشويهه

واصلت سفارة الامارات العربية المتحدة، تقبل التعازي لليوم الثالث والأخير بشهداء التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة قندهار الأفغانية الثلاثاء الماضي.

ومن أبرز المعزين اليوم على التوالي: ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الاتصالات جمال الجراح، النائب السابق عدنان طرابلسي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يرافقه العميد عادل مشموشي، مستشار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان أديب أبي عقل، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير.

كما حضر معزيا سفير مصر نزيه النجاري، سفير بريطانيا هوغو شورتر، القائم بأعمال سفارة ايران محمد صادق فضلي، قنصل بنغلادش سيام أحمد، ممثل عن مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وعضو مجلس أمناء جمعية كهف الفنون الشيخ كميل سري الدين وعدد من الشخصيات الاعلامية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشكر سفير الامارات حمد سعيد الشامسي، في تصريح، المعزين “لتضامنهم ووقوفهم إلى جانب الدولة في هذا الحدث الجلل”، مؤكدا ان “مساعي الامارات ورسالتها الانسانية والتعليمية والتنموية، باقية وستستمر وفق استراتيجية الدولة التي غرسها المؤسس المغفور له بإن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله”.

كما أكد أن “رسالة الامارات القائمة على نشر رسالة السلام في العالم، ستبقى وستنتصر في وجه كل محاولات الارهاب والتطرف، التي لن تستطيع تشويه صورة الدين الاسلامي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش بين جميع الأديان السماوية”.

وقال إن “توجيهات القيادة الحكيمة في دولة الامارات بجعل العام 2017، عاما للخير هو أكبر رسالة إنسانية للعالم والمجتمع الدولي”.