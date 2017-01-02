سفير الامارات زار الراعي مهنئا بالأعياد

زار سفير الامارات لدى لبنان حمد سعيد الشامسي، الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقدم الشامسي التهاني للبطريرك الراعي بمناسبة الأعياد المجيدة، متمنيا للشعب اللبناني “الخير والاستقرار والازدهار”.

وقد شكل اللقاء فرصة لبحث التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية.