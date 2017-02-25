سفيتولينا تقصي كيربر من نصف نهائي بطولة دبي المفتوحة

تأهلت لاعبة التنس الاوكرانية يلينا سفيتولينا إلى دور النهائي ضمن منافسات بطولة دبي لتنس السيدات بعد تخطيها منافستها المصنفة الثانية عالمياً الالمانية انجيليكا كيربر .

ففي دور نصف النهائي للبطولة التي تقام في الامارات ، فازت الاوكرانية يلينا سفيتولينا على منافستها الالمانية انجيليكا كيربر بنتيجة مجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و7-6 .