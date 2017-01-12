سفارة الامارات تقبلت التعازي بشهداء تفجير قندهار

فتحت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان سجلا للتعازي في مقرها الكائن في اليرزة، لتقبل التعازي بشهداء دولة الامارات في التفجير الإرهابي الذي استهدف “دار ضيافة” والي قندهار.

ودون المعزون في سجل التعازي “كلمات إدانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي أدى إلى مقتل خمسة من المواطنين الاماراتيين واصابة السفير في قندهار”، معربين عن “وقوفهم إلى جانب الامارات قيادة وشعبا”، سائلين الله عز وجل أن “يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

ومن المعزين: وفد سعودي برئاسة القنصل سلطان السبيعي، نائب رئيس بعثة سفارة الكويت محمد سعود الوقيان، القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة قطر محمد بن حمد آل ثاني، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان خالد بن علي حاردان يرافقه مسؤول المالية والادارية سيف بن جعفر البوسعيدي، سفير الأردن لدى لبنان نبيل مصاروة، مستشار سفارة العراق ثاني عبد الرحمن ثابت، ممثل عن سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، القائمة بأعمال السفارة الهندية أوفيسا إقبال، القائم بأعمال سفارة اليابان كيسوكي ياماناكا، سفير باكستان افتاب أحمد كوكر.

كما قدم واجب التعزية وفد من دار الفتوى ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان برئاسة مدير عام الاوقاف الاسلامية الدكتور محمد أنيس الأروادي ورئيس هيئة المساجد مازن قوزي، النائبان أحمد فتفت ووائل أبو فاعور، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، قائد فوج أمن السفارات العقيد خالد الأيوبي وضباط الفوج، رئيس حزب “الحوار الوطني” فؤاد مخزومي، أمين الهيئة القيادية في حركة “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، ممثل عن عضو مجلس الاعيان الاردني رئيس “مجموعة طلال أبو غزالة الدولية” المدير التنفيذي للمجموعة وارف قميحة، وفد هيئة “الاغاثة والمساعدات التابعة لدار الفتوى” برئاسة المدير العام ابراهيم فرشوخ،، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة في قوى الامن الداخلي سابقا العميد ميشال شكور، سفير لبنان السابق لدى الامارات جورج سيام، رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” جورج سولاج، مدير عام “المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات” العميد الركن خالد حمادة، ومستشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام نافذ قواص، إلى جانب شخصيات اعلامية واجتماعية وفاعليات.

وتتقبل السفارة التعازي أيضا يومي الجمعة والسبت في 13 و14 الحالي، من العاشرة صباحا وحتى الاولى بعد الظهر.