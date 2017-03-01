سعد لمجرد مرشح لثلاث جوائز رغم سجنه!!

أعلنت لجنة الموركس دور عن اسماء النجوم المرشحين للجوائز عن اعمالهم للعام 2016، وكان لافتاً ترشيح الفنان المغربي سعد لمجرد لثلاث جوائز وهي: جائزة افضل مطرب عربي للعام 2016 وجائزة افضل كليب عن فيديو كليب عن اغنية” غلطانة” للعام 20166 اضافة الى جائزة افضل اغنية عربية للعام 2016 عن اغنية” غلطانة”.

جمهور لمجرد ومحبيه قاموا بحملة على مواقع التواصل الإجتماعي لدعمه والتصويت له حتى يحصل على الجائزة، كما أعلن زميله وابن بلده الفنان البشير عبدو عن دعمه وطلب من جمهور ان يصوت للمجرد حيث كتب عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي : “رسالة الى جميع محبي سعد لمجرد، نتمى من الجميع دعم ابن المغرب للفوز بجائزة ” الموركس دور ” هذا العام”.