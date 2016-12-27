سعد رمضان يغرق بالحب.. وهذا إسم حبيبته

بعد عام على قصة الحب الجميلة التي يعيشها الفنان اللبناني سعد رمضان، يبدو ان هوية حبيبته بدأت تظهر بعد تكتمه عن كل تفاصيل علاقته الغرامية.

وعلى هامش رحلة صيد جمعت رمضان ببرنامج “et بالعربي”، اكد انه “اختار عصفورة واحدة لا يريد غيرها.

وعبّر عن حبه الكبير لحبيبته برسم وشم على يده، هو عبارة عن اسم حبيبته Sara.

وكان لبصمة حبيبته وقعها الخاص في كليبه الاخير “واعرة” وذلك بعدما اختارت له الثياب التي سيرتديها في الكليب.

واشار انه سجل اغنية “انا كلي ملكك” للفنانة شيرين عبد الوهاب ليهدي كل كلماتها الى حبيبته.