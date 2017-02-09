سرّ غريب عن ميسي

كشف الكرواتي ايفان راكيتيتش عن أن زميله في برشلونة الاسباني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اشترى منزل جيرانه بمبلغ مليون يورو، تجنبا لازعاجه له ولعائلته.
وقال راكيتيتش لصحيفة “ماركا” إن النجم الأرجنتيني كان قد أرغم على شراء منزل جيرانه ليكون بعيدا عن الجيران، مضيفا أن ميسي تعرض لكثير من المضايقات من قبل جيرانه، وحاول بناء جدار عازل للتخفيف من الضوضاء، إلا أن البلدية لم تسمح له بذلك، فأرغم على شراء منزل جيرانه بمبلغ مليون يورو.
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