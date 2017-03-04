سرقة مولد كهربائي ومحتويات مطبخ من منزل في زمرية حاصبيا

أقدم مجهولون وبواسطة الكسر والخلع على سرقة مولد كهربائي ومحتويات المطبخ من منزل المواطن ع. ر. الواقع في منطقة زمرية شمال الحاصباني. وادعى صاحب المنزل امام مخفر درك حاصبيا ضد مجهول.
يشار إلى انها عملية السرقة الثانية في المنطقة، خلال أقل من أسبوع. وقد باشرت الأجهزة المعنية تحرياتها لكشف الفاعلين.
الجمهورية: إرهابي يتجوّل في شوارع جبيل
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
الحريري: جزء كبير من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة
قطع طرقات في الهرمل ومطالبة بالعفو العام عن المطلوبين في المنطقة
Powered By Future Television s.a.l