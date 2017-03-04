سرقة مولد كهربائي ومحتويات مطبخ من منزل في زمرية حاصبيا

أقدم مجهولون وبواسطة الكسر والخلع على سرقة مولد كهربائي ومحتويات المطبخ من منزل المواطن ع. ر. الواقع في منطقة زمرية شمال الحاصباني. وادعى صاحب المنزل امام مخفر درك حاصبيا ضد مجهول.

يشار إلى انها عملية السرقة الثانية في المنطقة، خلال أقل من أسبوع. وقد باشرت الأجهزة المعنية تحرياتها لكشف الفاعلين.