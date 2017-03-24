سرقة محل للهواتف الخليوية في التليلة بعلبك

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان مهدي حسين عيسى (1996) ادعى امام مخفر حدث بعلبك انه وخلال تواجده في سوبرماركت بجانب محله المعد لبيع وتشريج الهواتف في بلدة التليلة غربي بعلبك استغل احدهم عدم وجوده في المحل ليدخل ويسرق حقيبة كانت على مكتبه تحتوي تشريجات للهواتف بقيمة 800$ ورقم 70/552840 وبداخله 400$ ورقم آخر 76/693578 وبداخله حوالى 2000$ وفروا الى جهة مجهولة.

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