سرقة سيارة رباعية الدفع في دورس

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن سرقة سيارة رباعية الدفع من نوع “نيسان باثفندر” فضية في دورس عند مدخل بعلبك الجنوبي، وفي التفاصيل انصاحب السيارة قبل غروب اليوم توجه ليشتري حلويات من أحد المحلات المجاورة، تاركا زوجته في السيارة التي تسلل إليها اللص وانطلق بها مسرعا، وعندما بدأت الزوجة بالصراخ فتح الباب ورماها أرضا قرب إحدى الصيدليات، وفر بالسيارة إلى جهة مجهولة.

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