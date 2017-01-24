سرقة حلي واموال من منزل الممثلة جناح فاخوري في جبيل

أقدم مجهولون بعد ظهر اليوم، على سرقة منزل المواطن فارس أبي شديد زوج الممثلة جناح فاخوري، في بلدة الراموط في جبيل، بواسطة الكسر والخلع.
وقدرت قيمة المسروقات من حلي وأموال نقدية بأكثر من 25 ألف دولار أميركي. وتقدم أبي شديد بدعوة في مخفر جبيل ضد مجهول.
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