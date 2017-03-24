سرقة أغراض ثمينة للراحلة داليدا في باريس!!

تعرض منزل المنتج أورلاندو شقيق النجمة العالمية داليدا للسرقة مساء الخميس، حيث سرق اللصوص أغراضاً ثمينة وذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة، بعضها معدات شخصية كانت تستخدمها الفنانة الراحلة.

وحضرت الشرطة الفرنسية الى المنزل الواقع في المقاطعة 18 بباريس، وباشرت التحقيق في الواقعة .

وقال أورلاندو في تصريحات صحافية إن قيمة المسروقات عالية جدا، وتقدر قيمتها بمئات الآلاف من اليورو، من بينها ساعتان يفوق ثمنهما 60 ألف يورو لكل واحدة، إضافة إلى بعض الأشياء الثمينة التي خلفتها شقيقته، والتي سبق أن تعرضت بدورها للسرقة في منزلها خلال حياتها.