سجال بشأن جنيف.. ولافروف: لإنهاء تجميد عضوية سوريا من الجامعة

فيما أكد منتدى التعاون العربي الروسي في دروته الرابعة على الحفاظ على وحدة سوريا، طالب سيرغي لافروف جامعة الدول العربية بإنهاء تجميد عضوية دمشق فيها، فسارع أمين عام الجامعة احمد أبو الغيط الى الرد بأن هذه المسألة غير مطروحة حاليا.

وقال لافروف: “أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة”.

وأضاف “يمكن لجامعة الدول العربية أن تؤدي دورا أكثر أهمية وأكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها”.

بدوره رد ابو الغيط بالقول ان مسالة عودة سوريا لشغل مقعدها “قرار خاضع لارادة الدول الاعضاء. اذا نوقش هذا الامر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى (…) الامانة العامة، فان الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار”.. وراى رغم ذلك ان الوضع السوري “ما زال يتسم بالسيولة، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد”.

وتابع ابو الغيط “اذا ما وضح ان هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدا تنفيذها وتطبيقها (…) فاعتقد ان مجموعة من الدول سوف تقرر ان تفتح موضوع استئناف العضوية مرة اخرى”.. لكنه ختم بالقول “هذا الامر ليس مطروح حاليا”.

كذلك هاجمت الهيئة العليا للمفاوضات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بعد منحه المعارضة السورية حتى 8 من الشهر الجاري لتشكيل وفد موحد ممثل عنها، وإلا سيقوم هو بهذه المهمة، الأمر الذي اعتبرته الهيئة بمثابة تجاوز لاختصاصه واثبات لوقاحة دبلوماسية وسياسية.

وهذا السجال بسبب مؤتمر جنيف أدى إلى تأجيله الى العشرين من الشهر الجاري بعدما كان مقررا في السابع من شباط. وهذا التأجيل هو لإعطاء المعارضة فرصة لتكوين وفد مفاوض محددا مهلة حتى الثامن من شباط لتكوين الوفد أو سيكون هو أمام إنجاز هذه المهمة.

هذا واعتبر رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن تكوين وفد المعارضة ليس من اختصاص المسؤول الأممي الذي عليه أن يهتم فقط في تحديد أجندة مؤتمر جنيف.

ميدانياً، أعلن الجيش التركي استهداف 23 هدفاً لتنظيم “داعش” الإرهابي وقتل 14 متشدداً في بلدتي الباب وبزاعة في شمال سوريا.

أما في وادي بردى في ريف دمشق فانتقلت آخردفعة من النازحين الذين شقوا طريقهم الى المخيم الذي تم بناؤه في ريف إدلب لتصبح بذلك مناطق وادي بردى مفرغة من سكانها بموجب إتفاق بين المعارضة والنظام السوري بعد قتال دام نحو تعسة وثلاثين يوما. وبهذه الدفعة التي ضمت 60 مصابا من مقاتلي الجيش الحر وعشرات المدنيين تطوى حلقة جديدة من مسلسل التغيير الديمغرافي المستمر في سوريا.

وفي مدينة إدلب تعرض مركز الهلال الأحمر الى قصف بعدة صواريخ مصدرها طيران مجهول ما سبب أضرارا كبيرة في المبنى والمعدات والآليات وإصابة طاقم الإنقاذ ليخرج بذلك عن الخدمة.