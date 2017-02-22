ستويشكوف : فريق برشلونة لم ينتهِ

أكد اسطورة نادي برشلونة الاسباني خريستو ستويشكوف ان فريق البرشا لم ينته بالرغم من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام الـ بي آس جي في دوري الابطال .
وفي حديث له ، قال ستويشكوف :”الفريق يقدم نتائج جيدة ، ولا داعي لتقديم الأعذار ، لكن النتيجة في باريس كانت سيئة للغاية”.
وأضاف :”لا يمكننا اتهام فريق فاز بكل شيء بسبب مباراة واحدة ، برشلونة لم ينته ، فالنادي سجل اسمه عبر التاريخ لسنوات عديدة ، كل سنة لاعبون كبار يغادرون الفريق ولكنه يفوز بألقاب جديدة”.
وانهى ستويشكوف حديثه :”الصافرات من المدرجات ليست موجهة لشخص معين إن كان مدربا أو لاعبا بل تعبر عن غضب الجماهير لأنها تريد منا الفوز دائماً”.
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