سترة ميلانيا ترامب ذات الـ51 ألف دولار تثير الجدل مجدداً

بعدما أثارت الجدل بالسترة التي ارتدتها خلال زيارتها لجزيرة صقلية الإيطالية، نشر موقع «يو أس توداي» تقريرًا يشير إلى أن ما حملته ميلاينا ترامب على كتفيها يعادل متوسط دخل أسرة أميركية في عام كامل أي 56.516$..

إلا أن الخبر المفاجئ هو إعلان دار «دولتشي أند غابانا» المصممة للسترة نفاذ تصاميم السترة لديها. وأضافت عبر موقعها أنه سيتم شحن كمية إضافية منها بين 30 يوليو و15 نوفمبر 2017.

وأشارت إلى أن على الراغبات في الحصول عليها دفع مبلغ 25 ألفاً و500 دولار كدفعة أولى لحجزه.

يُذكر أن سيدة أميركا الأولى كانت تعرض لانتقادات كثيرة بسبب ظهورها بالسترة الباذخة فيما زوجها يعتزم حرمان أكثر من 23 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول العام 2026.

المصدر: لها