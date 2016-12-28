سبورت: برشلونة سيختار بديل انريكي بهذه الحالة!

ذكرت صحيفة “سبورت” الاسبانية أن مدرب برشلونةالاسباني لويس انريكي سيكون مُجبراً على تحديد مستقبله قبل آذار الماضي.

وكتبت الصحيفة على صدر غلافها “برشلونة لن ينتظر لويس إنريكي”، محذرة من أن برشلونة سيتحرك رسميا للتعاقد مع مدرب جديد إذا لم يحسم انريكي مستقبله قبل الفترة المحددة، مسيرة إلى أن إدارة النادي الكتلوني بدأت بالتخطيط للموسم المقبل.