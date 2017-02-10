سباليتي مرشح لتدريب ارسنال في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية ايطالية ان مدرب نادي روما الايطالي لوتشيانو سباليتي مرشح لتدريب نادي ارسنال الانكليزي في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الفرنسي ارسين فينغر.

وينتهي عقد سباليتي مع روما في الصيف المقبل، وهو احد المرشحين لتدريب ارسنال بالإضافة الى مواطنه ماسيمو اليغري ومدرب دورتموند الالماني توماس توخيل.