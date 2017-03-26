سباق مع الزمن لانتاج قانون جديد.. والمستقبل يرفض الأرثوذوكسي

يستمرّ النقاش بشأن قانون الانتخابات، وسط سباق مع الزمن لانتاج قانون جديد يحظى بقبول الاطراف السياسية. فمن المتوقع التوصل الى انتاج قانون جديد للانتخابات، في ضوء الاجماع الحاصل بأن التأجيل التقني أصبح أمرا واقعا.

رفض الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري أي قانون إنتخاب أورثوذكسي مقنع، مشيراً إلى أن حزب الله لن يقبل بقانونٍ يؤمن خمسةً وأربعين نائباً للثنائي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

وأكد خلال جولته في البقاع الغربي ان “حزب الله لديه ثلاثة خيارات الاول تأجيل الانتخابات او اجرائها على قانون الستين وهو امر صعب او طرح صيغة تجعل كل الكتل تدخل ببعضها وهي لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية الكاملة”.

واشاد الحريري بمواقف البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي التي تقول الحقيقة كما هي، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية سيقول كلمة جميع اللبنانيين في القمة العربية في الاردن.

من ناحيته، ربط صاحب الدعوة الياس مارون بين زيارة الحريري وعيد البشارة، مؤكدا على ثقافة العيش المشترك.

بدوره، اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان مصير قانون الانتخاب وموعد الانتخابات أصبحا في علم الغيب، متحدثا عن ورقة مخفية عنوانها تاجيل الانتخابات.

في حين، لفت الوزير مروان حمادة الى عدم وجود عرض نهائي حتى الساعة بشأن قانون الانتخابات، وأن الحزب الاشتراكي منفتح على كل الصيغ التي تطرح.

وقال: “بالنسبة لقانون الانتخاب كما قال وليد بيك وكما يعمل الاستاذ تيمور في التفاوض المباشر وغير المباشر حول هذا القانون، نحن منفتحون على كل الصيغ، نبحث كل الصيغ نريد ان يتمثل الجميع تمثيلا صحيحا ولا نقبل تهميشنا في هذا الامر، ولكن ما يهمنا اكثر من المقاعد النيابية، ونحن لا نبحث عن اي حصص، هي مصالحة الجبل هذا الركن الاساسي هذا العيش المشترك الموجود في الجبل وعلى صعيد كل لبنان، ونعتبره مدماك مستقبل هذا البلد يتجاوز الموازنات والسلاسل”.

وردا على سؤال عن قانون النسبية قال: “نحن نتلقف الصيغ نتباحث مع وليد بيك مع اركان الحزب التقدمي الاشتراكي المولجين بحث هذا الامر، لكن حتى الآن لم نتلق عرضا نهائيا نستطيع أن نبت به، حتى هذه اللحظة لم يصدر عنا رد نهائي، ولكن كما هو التوجه والانفتاح والحوار مع كل الاطراف”.

بدوره، رأى الراعي في عظة الأحد، أن المسؤولين لن يستطيعوا القيام بأي مبادرة ما لم يتجردوا من مصالحهم ويتحرروا من مكاسبهم، سائلاً: هل يجب أن يستمر الشعب اللبناني بالتظاهر كي يسمع المسؤولون صوت معاناتهم.