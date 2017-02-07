سباق بين الأمير هاري وويليام وزوجته كيت.. فمن الأسرع؟! (فيديو)

في سباق “ملكي” طريف شارك الثلاثي البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وشقيقه الصغير هاري في تحدٍّ ماراثوني قصير في الحديقة الأولمبية في لندن من أجل التوعية حول الصحة العقلية.

وأظهر فيديو الثلاثي يتسابقون، وفي حين حاول الأمير ويليام جاهداً التغلب على شقيقه الأصغر، إلا أن هاري أطاح بالزوجين الملكيين وتبوأ المركز الأول.

وقد شارك النجوم الثلاثة، الأحد، مجموعة من 150 متسابقاً آخرين يتمرنون على مضمار الجري في الحديقة الأولمبية في لندن، ضمن التحضيرات لسباق head together الخيري الذي يقام برعاية العائلة المالكة من أجل التوعية حول الصحة العقلية.