سان جيرمان في مهمة صعبة لفكّ عقدة برشلونة

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه برشلونة الإسباني الليلة في قمّة نارية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل المضيف ومدرّبه الإسباني أوناي إيمري في قطع شوط كبير لفَكّ عقدة الفريق الكاتالوني.

يشكّل الفريق الكاتالوني عقدة للنادي الباريسي منذ أن آلت ملكيته إلى هيئة «قطر للاستثمارات الرياضية» عام 2011، حيث التقيا مرّتين في الدور ربع النهائي وكان التأهّل من نصيب برشلونة.

ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جيرمان من دون أن يخسر أمام برشلونة (2-2 ذهاباً في باريس و1-1 إياباً في برشلونة، وتأهّل الأخير لتسجيله أكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهاباً وإياباً في موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-0 في برشلونة).

والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على أرضه وخسر 1-3 في كامب نو.

كما أنّ السجل الشخصي لـ إيمري أمام برشلونة ضعيف جداً، ففي 23 مواجهة له مع إشبيلية حقق فوزاً واحداً فقط وكان في الدوري خلال الموسم الماضي.

ويسود تفاؤل كبير في المعسكر الباريسي عقب البداية القوية في العام الحالي، حيث حقق النادي 10 انتصارات وتعادل مرّة واحدة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويحتلّ باريس سان جيرمان حالياً المركز الثاني في الدوري الذي يحمل لقبه في الأعوام الأربعة الأخيرة، بفارق 3 نقاط خلف موناكو المتصدّر.

ويعوِّل باريس سان جيرمان على معنويات لاعبيه العالية وسجله الرائع على ملعبه في المسابقة القارية، حيث خسر مرّة واحدة في العقد الأخير.

ويخوض الفريق الفرنسي المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الإيطالي تياغو موتا، وذلك بسبب الإيقاف، لكنّ إيمري يملك الأسلحة اللازمة لتعويض غيابه وفي مقدّمتها الدولي الواعد أدريان رابيو، إضافة إلى الأرجنتيني آنخل دي ماريا والوافد الجديد الألماني يوليان دراكسلر، إلى جانب تألق مهاجمه الدولي الأوغورياني ادينسون كافاني الذي سجّل 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ولن يكون برشلونة لقمة سائغة أمام الباريسيين على رغم تَذبذب مستواه نسبياً هذا الموسم، لكنه بدوره عاد بقوّة وحجز بطاقته إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية للعام الرابع توالياً وعلى حساب أتلتيكو مدريد العنيد، ثم سحق مضيفه ومنافسه المستقبلي في النهائي ألافيس بنصف دزينة من الأهداف في الدوري.

وكان برشلونة قد خسر مرّة واحدة فقط في مبارياته الـ 22 الأخيرة، لكنه تلقى ضربة موجعة السبت الفائت بإصابة مدافعه الأيمن أليكس فيدال في كاحله وسيبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويغيب أيضاً لاعب وسطه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب إصابة في الفخذ، لكنّ صفوفه تشهد عودة القائد جيرار بيكيه والبرازيلي رافينيا الذي سيضطر إلى وضع قناع وقائي بعد تعافيه من كسر في الأنف.

وتحفل المباراة بمواجهة «الأصدقاء» الأميركيين الجنوبيين: ميسي ومواطنه دي ماريا، نيمار ومواطنيه تياغو سيلفا وماكسويل وماركينيوس ولوكاس، سواريز ومواطنه كافاني.

مواجهة بين بنفيكا ودورتموند

ويلعب الليلة أيضاً بنفيكا البرتغالي بطل عامَي 1961 و1962 مع بوروسيا دورتموند بطل 1997 في مواجهة متكافئة نسبياً.

ويعوِّل بنفيكا على عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة الأولى على ملعب النور في لشبونة، واستغلال المعنويات المهزوزة للاعبي دورتموند الذين تعرّضوا لخسارة قاسية أمام دارمشتات صاحب المركز الأخير في الدوري 1-2.

بيد أنّ الفريق الألماني أبلى البلاء الحسن في المسابقة القارية وتصدّر مجموعته أمام ريال مدريد حامل اللقب، وبالتالي فإنه لن يكون صيداً سهلاً لبنفيكا متصدّر الدوري في بلاده، والذي يدخل المباراة بعد فوزه الكبير على ضيفه اروكا 3-0.

وتُقام مباراتا الإياب في 8 آذار المقبل في «كامب نو» و»سيغنال إيدونا بارك» توالياً.