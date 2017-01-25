سان جيرمان الى نهائي فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، الى نهائي كأس فرنسا، بعد سحق مضيفه بوردو 4-1.

ويلتقي سان جرمان في النهائي مع الفائز من مباراة موناكو ونانسي التي تقام الاربعاء.

ودفع المدرب الاسباني اوناي ايمري بالأرجنتيني أنخل دي ماريا أساسياً، في ظل إصابة لاعب الوسط المتألق الالماني يوليان دراكسلر المنتقل من فولسبورغ الالماني.

وكان دي ماريا عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل من ضربة حرة رائعة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى بوردو في الدقيقة 19. ثم عادل بوردو عبر الاوروغوياني دييغو رولان من مسافة قريبة في الدقيقة 32، لكن الأوروغوياني إدينسون كافاني رد في الشوط الثاني، منفرداً بتسديدة صاروخية قوية في شباك بوردو (60).

وحقق كافاني ثنائيته بسرعة عندما استفاد من معمعة إثر ركنية وسجل من مسافة قريبة (70). بعدها أنهى دي ماريا أحداث اللقاء بتسديدة صاروخية مركزة في الزاوية اليسرى البعيدة ارتدت من القائم الى الشباك (82).

ويلعب موناكو مع نانسي الليلة الساعة 22.00 بتوقيت بيروت استكمالاً لدور نصف النهائي.