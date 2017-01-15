سانشيز غاضب ويركل عبوات المياه في مباراة سوانسي

اظهر لاعب نادي ارسنال التشيلي الكسيس سانشيز غضباً كبيراً في مباراة سوانسي سيتي التي انتهت بفوز فريقه برباعية ، فقام اللاعب التشيلي بركل زجاجات المياه قبل ان يضع نفسه تحت سترته بعد اخراجه من قبل المدرب الفرنسي ارسين فينغر اثر تسجيله الهدف رقم 14 له في الدوري الانكليزي هذا الموسم.
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مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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