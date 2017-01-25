سامي الجميل يرحب بالانضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

رحّب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل بقرار الحكومة بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وقال عبر “تويتر”: “نرحب بقرار الحكومة بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. عقبال الافصاح عن المساهمين في الشركات المؤهلة في هذا القطاع”.
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