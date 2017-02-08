سامي الجميل لسبهان: لحماية مئات الاف اللبنانيين في المملكة

في اطار جولته على المسؤولين اللبنانيين، واصل الوزير السعودي زيارته الرسمية الى لبنان، فالتقى الرئيس امين الجميل ورئيسَ حزب الكتائب سامي الجميل.

زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان منزل الرئيس امين الجميل في سن الفيل حيث تناول اللقاء اهمية تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية.

وأشار الجميل الى ضرورة حماية مئات الاف الشباب اللبنانيين الذين يعملون في الخليج منوها بدور المملكة في المساهمة بتحسين الاقتصاد اللبناني.

واثنى الجميل على عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الى مجراها الطبيعي.

وبعد اللقاء أكد سامي الجميل على “ضرورة الحفاظ على علاقة لبنان بكل الدول العربية وخصوصا السعودية لاننا نؤمن أن هذه العلاقات التاريخية كانت دائما إيجابية وكان للمملكة دور إيجابي في لبنان، ونحن نتمنى أن تعود العلاقة ممتازة بين لبنان وكل الدول العربية”.

وقال: “همنا الأساسي ينصب على مئات الآلاف من الشباب اللبناني الذين لجأوا إلى الخليج للعمل بسبب التوتر الحاصل في لبنان والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد”، مذكرا بأن “هذه الدول إحتضنت اللبنانيين وإستقبلتهم أفضل إستقبال وتعاملهم أحسن معاملة”.

ولفت إلى أن “ما يهمنا هو عودة العلاقات الديبلوماسية الى طبيعتها والزيارات المتبادلة بين المسؤولين اللبنانيين والعرب لحماية اللبنانيين الذين أسسوا عائلة وحياة في دول الخليج، لكي نشجع الاستثمار العربي في لبنان فهو ضروري لإنعاش الإقتصاد اللبناني الذي هو بأمس الحاجة إلى الدفع”.

أضاف: “للدول العربية وخصوصا الخليجية دور أساسي بإنعاش الاقتصاد اللبناني تاريخيا ولهذا السبب نتمنى أن تؤدي هذه العلاقة المستجدة وإعادة العمل بالعلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج وخصوصا المملكة الى نتائج إيجابية وإعادة فتح الابواب أمام كل العرب لزيارة لبنان بهدف السياحة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال الصيف المقبل”.

وتابع: “مرتاحون لعودة الزيارات المتبادلة وعودة المياه الى مجاريها”، مشددا على أن “لبنان يجب ألا يكون طرفا في الصراع الإقليمي بل أن يكون على علاقة جيدة مع كل جيرانه لكي يكون مساحة حوار وسلام وحرية، ومحايدا عن كل أزمات المنطقة، لذلك يجب أن نستمر بالانفتاح وتبقى الدولة اللبنانية بمنأى عن الصراع في المنطقة لتكون محورية في التعاطي مع الآخرين”.