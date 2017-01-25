سالومون كالو يعلن اعتزاله دولياً

كشف اللاعب الدولي الإيفواري سالومون كالو ان قرر رسمياً الاعتزال الدولي بعد خروج منتخب بلاده مبكرا من رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الغابون.

وقال مهاجم هيرتا برلين الألماني كالو، :”كان بإمكاني مواصلة مسيرتي مع الأفيال، ما زلت في الحادية والثلاثين من عمري، ولكنني أعتقد أن الوقت حان للاعتزال، أشعر بخيبة أمل شديدة لأنها مباراتي الأخيرة مع المنتخب الوطني“.