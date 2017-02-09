“سؤال واحد” يعني نهاية الحياة الزوجية

في حال واجهتك بعض الشكوك بشأن علاقتك مع شريك حياتك، وكنت تبحث عن حل لترددك، هناك علامة واحدة دامغة يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرار السليم بالنسبة لك.

فوفقا لخبير العلاقات جيمس بريس، فإن هناك أمرا واحدا يمكن أن يؤكد للزوجين أن علاقتهما وصلت إلى طريق مسدود، مما يعني حتمية إنهاءها في تلك الحالة.

وأوضح بريس في حديث لموقع الديلي ميل أنه إذا ظهر التساؤل لأحد الطرفين بشأن كيف سيكون شكل حياته مع شخص آخر غير شريكه، فـ”هذه إشارتكم الأكيدة لإنهاء العلاقة الحالية”.

وأكد بريس على أن هذه العلامة التحذيرية “ضخمة” ويجب ألا يتهاون بها أحد لأنها تشير إلى وجود خطأ في العلاقة، وقد تمنع وقوع مشكلات أكبر في المستقبل.

كما أوضح أن هذا غالبا ما يحدث عندما يفعل الشريكان نفس الأشياء، ويذهبان للأماكن ذاتها فيتسلل الروتين إلى الحياة ويبدأ البحث عن التغيير والإثارة في مكان آخر.

المصدر: سكاي نيوز