زيكو : نابولي يستطيع الفوز على الريال

كشف زيكو اسطورة المنتخب البرازيلي السابق عن الطريقة التي تجعل نابولي يحقق الفوز على ريال مدريد في دور ال16 من دوري الابطال في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب البيرنابيو مطالبا الفريق الايطالي بعدم الخوف في اللقاء.

وفي حديث لصحيفة اللاغازيتا ديلو سبورت قال : “الشيء المهم هو عدم الخوف،ستتوقع في هذه المباراة حدوت اي شيء بسبب قوة الفريقين”.

وأضاف : “لقد شاهدت بعض المباريات لنابولي، يمتلكون مدرب جيد وهو ماوريسيو ساري،ويلعبون بشكل رائع”.

وتابع: “المفاجأة قد تحدث، وقد يشعر الريال بالضغط ،المهم عدم الخوف، لأن ملعب ريال مدريد مخيف”.